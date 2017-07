Fundtur é parceira em ações de combate à violência na semana do Festival de Inverno de Bonito

Campo Grande (MS) – De 24 a 28 de julho, em Bonito, a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) será parceira da Subsecretaria Estadual de Políticas Públicas para Mulheres em ações de combate à violência doméstica e familiar e também de proteção às mulheres e meninas no âmbito do turismo. As ações são alusivas ao “Agosto Lilás”, instituído no calendário oficial do Estado, que visa conscientizar e mobilizar a sociedade pelo fim da violência sexual contra crianças e adolescentes.

Para a gestora de ações sociais da Fundtur, membro da Comissão Intersetorial e conselheira do Conselho Estadual da Criança (Cedca), Tânia Regina Comerlato, as parcerias são fundamentais. “O turismo entende a importância das parcerias com os diversos segmentos de políticas públicas governamentais, em especial os que trabalham com gênero e diversidade, bem como aqueles que planejam o desenvolvimento econômico do estado”, destaca.

Turismo Sustentável e Infância

Serão realizadas várias atividades com foco no Turismo Responsável e Proteção à Infância e as ações já começam nesta segunda-feira (24.7) e seguem até sexta-feira (28.7), no Sebrae de Bonito. Neste processo estão três princípios básicos: turismo sustentável, responsabilidade social das empresas e proteção integral da criança e do adolescente. O objetivo principal é a prevenção e enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes no âmbito do turismo.

Entre as ações também estão previstas sensibilização, panfletagens, roda de conversa e palestras, todas realizadas pela Fundtur juntamente com a Subsecretaria Estadual de Políticas para as Mulheres. A proposta é difundir a questão sustentável na proteção da infância no turismo, sensibilizar os prestadores de serviços turísticos e a sociedade em geral para se engajarem na causa e denunciarem os casos.

Denúncia

A Fundtur reforça que há vários canais que podem ser utilizados para casos de denúncias, como o telefone 0800-647-1323 ou o Disque 100, serviço de atendimento telefônico gratuito, sigiloso e que funciona 24h todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de discagem direta e gratuita, de qualquer terminal telefônico fixo ou móvel, bastando discar 100. As denúncias também podem ser feitas na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) e os Conselhos Tutelares e, quando solicitado pelo demandante, podem ser anônimas com sigilo das informações garantido.

Festival de Inverno de Bonito (FIB)

Durante quatro dias, Bonito será palco de múltiplas manifestações culturais em um dos maiores eventos da região Sudoeste do Estado, o FIB, que acontece de 27 a 30 de julho. Este ano o festival traz novidades e diversas atrações como apresentação de teatro, cinema, artes, dança, fotografia, gastronomia, oficinas, artesanato, literatura, música e uma programação especial para as crianças.

O evento é realizado pelo Governo do Estado, com apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania (SECC), da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) e da Prefeitura de Bonito. Acompanhe o site oficial do Festival .

Confira a programação da Fundtur-MS e SPPM- MS durante esta semana em Bonito.

24/julho – 2ª feira

14:30h às 17:30h: Capacitação para Policiais Militares de Bonito: Atendimento humanizado às mulheres vítimas de violência – Lei Maria da Penha e Lei do Feminicídio (SPPM/MS) e “Turismo responsável: proteção às mulheres e meninas” (FundTur).

Parceria: Sejusp e Fundtur

Local: Auditório da PM – R. 24 de fevereiro, nº 1725, centro.

19:30h: Reunião com empresários/as do trade turístico

Pauta: estratégias para combate e enfrentamento a todas as formas de violência contra mulheres e meninas.

Parceria: FundTur

Local: Sebrae

25/julho – 3ª feira

9h: Roda de conversa sobre “Enfrentamento à Violência contra Mulheres Negras” com mulheres da comunidade quilombola Águas do Miranda (SPPM e SUBPIRC) e oficina “Turismo responsável: proteção às mulheres e meninas” (Fundtur).

Parcerias: SUBPIRC e FundTur

Local: Rua Aldo Bongiovani – Distrito Águas do Miranda

26/julho – 4ª feira

14h às 16h: Roda de conversa “Empoderamento e Empreendedorismo” com mulheres usuárias do CRAS e beneficiárias de Programas sociais; oficina “Turismo responsável: proteção às mulheres e meninas” (Fundtur).

Parceria: Secretaria Municipal de Assistência Social de Bonito e Fundtur

28/julho – 6ª feira

8h às 12h: “Encontro Estadual de Gestoras Municipais de Políticas para Mulheres”

Fala da Fundtur: das 8h20 às 8h40.

Local: Sebrae

Débora Bordin – Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur)

