Fundtur apresenta Mato Grosso do Sul como referência em turismo de aventura na Argentina

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), participará de mais uma ação estratégica para promover e divulgar MS como um importante destino turístico. De 16 a 19 de outubro, o Estado estará presente no Adventure Travel World Summit 2017 (ATWS), em Salta, na Argentina.

Nos dias 18 e 19 o diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wendling, faz uma palestra em conjunto com Edmund Morris, líder de um projeto de desenvolvimento econômico local na Jordânia, o Usaid Local Enterprise Support. Com o tema “Mensurando o impacto econômico do turismo de aventura”, os palestrantes falam sobre modelos e cases de sucesso na indústria do turismo. No caso de Mato Grosso do Sul um dos temas de Wendling é o voucher único de Bonito, que é referência mundial de gestão da atividade turística.

Bruno destaca a importância da troca de experiências no setor. “A palestra será apresentada em dois dias, para públicos diferentes. Edmund fala como desenvolveu uma metodologia que mensura o impacto econômico do turismo de aventura, como chegou nesse método e também vai apresentar um caso real do quanto a atividade é impactante numa comunidade. Eu falo dos casos de Bonito, de como eles começaram o processo de organização do turismo que hoje é referência mundial, e do Pantanal, que tem características específicas em sua oferta turística e está buscando a integração entre os municípios para mensurar melhor esse impacto econômico da atividade na região”, explica.

O ATWS é o maior evento da Adventure Travel Trade Association – ATTA, entidade que possui mais de mil membros especializados em turismo de aventura em mais de 100 países em todo o mundo. Os membros são predominantemente operadores turísticos, consultores de turismo, agentes especializados com interesse no desenvolvimento sustentável do Ecoturismo e Turismo de Aventura. Com a participação dos principais mercados emissores do mundo, o evento é uma oportunidade ímpar para que Mato Grosso do Sul continue sua promoção internacional, sobretudo com operadores especializados do segmento, destinos focados em desenvolvimento sustentável e turismo de aventura.

Mato Grosso do Sul participará do evento em parceria com a Embratur e será responsável pela atração cultural, com o músico multi-instrumentista Marcelo Loureiro. A Fundtur é parceira do ATWS também em outras atividades promocionais durante o evento. Confira mais informações sobre o evento no site.

