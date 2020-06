Fundesporte recebe caminhão doado pela Receita Federal

O veículo ainda será adesivado com a logo do Governo do Estado, Fundesporte e com grifo visível que destaque a doação da Secretaria da Receita Federal do Brasil. - (Foto: Lucas Castro)

A Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) recebeu a doação de um caminhão-baú da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio da Delegacia da Receita Federal em Campo Grande-MS (DRF/CGE-MS).

O veículo, apreendido pelo órgão de fiscalização em junho de 2018, será utilizado pela Fundação em diversas ações, especialmente no atendimento do Programa Lazer nas Cidades, que fomenta e desenvolve a prática do lazer e da recreação no Estado. Em 2019, foram 174 eventos, 69 mil atendimentos diretos e 180 mil indiretos em 38 municípios sul-mato-grossenses.

“Já atendemos com este programa, desde sua criação em 2015, todos os municípios de Mato Grosso do Sul, levando atividades físicas e recreativas à população. A nossa grande limitação era em relação ao transporte dos materiais, como brinquedos infláveis, tendas e banners. Então, esse caminhão nos permitirá continuar atendendo às demandas com eficiência”, afirma o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda.

Miranda agradeceu a parceria e salientou a preocupação social da Receita. “Sabemos do cunho social da Receita em destinar bens apreendidos de forma que sirvam à população. Entendendo que o Lazer nas Cidades é o programa da Fundesporte que mais atinge pessoas de forma direta, fizemos uma solicitação ao delegado titular Edson Ishikawa que, de prontidão, nos atendeu. Agradeço o empenho de toda a equipe da Receita, que não mediu esforços para atender o Governo do Estado”.

O veículo ainda será adesivado com a logo do Governo do Estado, Fundesporte e com grifo visível que destaque a doação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme instruções da Portaria RFB nº 3010/2011.