Fundesporte realiza Encontro de Gestores Esportivos

Campo Grande (MS) – Gestores esportivos de vários municípios de Mato Grosso do Sul se reuniram na manhã desta terça-feira (19.12), no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, para discutir sobre as ações realizadas no ano de 2017 e a apresentação do calendário para 2018.

O encontro acontece até às 17 horas e abordará diversos assuntos como: Calendário do Esporte de Participação e Lazer, Bolsa Atleta / Programa de Capacitação, Programa de Treinamento Esportivo e, no encerramento, está prevista uma roda de conversa com os gestores esportivos.

Prêmio

Às 19h30, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, acontece o Prêmio Esporte MS 40 anos que homenageará atletas, técnicos e árbitros que foram destaque em 2017.

Texto e foto: Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)