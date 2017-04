Fundesporte leva dia de lazer a Nioaque e entrega kit esportivo

A equipe da Unidade de Esporte de Participação e Lazer (Uepla) da Fundesporte participou das comemorações aos 168 anos de fundação de Nioaque. O dia de lazer do Programa Lazer nas cidades fez a festa da criançada. Ainda houve entrega de kit esportivo para desenvolvimento de projeto social.

O parque de brinquedos infláveis da Fundesporte foi montado na praça XV de Novembro, área do desfile cívico. As crianças e os adolescentes puderam desfrutar de futebol de sabão, castelinho, tobogã e chute a gol. Mais de 500 passaram pelos brinquedos, num total de 2500 atendimentos diretos e indiretos. Os mais animados eram os alunos das escolas de Nioaque que brincaram após participarem do desfile.

A Fundesporte ainda doou kit esportivo com bolas, cones, redes, bandeiras, cartões, infladores e apitos. O material será usado pela Associação de Futebol Amigos Monte Alto (Afama) no projeto social de iniciação esportiva em futebol. A entrega foi feita ao prefeito Valter Junior pelo técnico da Uepla, professor Rubens Arguelho - que representou o diretor-presidente da Fundesporte, professor Marcelo Miranda – junto com a vice-governadora, professora Rose Modesto.

Na ocasião, o prefeito agradeceu o apoio da Fundesporte e reforçou a importância da parceria com o Governo do Estado. Disse também que os brinquedos engrandeceram a festa e que o kit esportivo será essencial para a realização do projeto de inclusão social, por meio do futebol.

O diretor-presidente da Fundesporte parabenizou a cidade e colocou a Fundesporte à disposição. "Ficamos muito felizes em participar das comemorações a mais um ano de fundação de Nioaque e oferecer um pouco de lazer à população. Também é gratificante poder apoiar um projeto que usa o esporte como instrumento de inclusão social. A Fundesporte está de portas abertas para firmar mais parcerias", disse.

Veja Também

Comentários