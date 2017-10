Governo do Estado divulga habilitados para bolsas atleta e técnico

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), divulga no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (24.10), a partir da página 33, a lista com os habilitados e não habilitados a concorrer às bolsas atletas e técnicos estaduais. O Comitê Gestor da Bolsa Atleta (Cogeb) analisou o cumprimento dos requisitos de cada candidato para chancelar as inscrições.

Os interessados que tiveram o pedido indeferido podem recorrer da decisão até sexta-feira (27.10). No próprio Diário, o Cogeb divulgou os motivos para rejeição do pedido.

