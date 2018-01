Fundect recebe até fevereiro inscrições de projetos científicos

- Ilustração

Com bolsas que variam entre R$ 5 mil e R$ 50 mil, a Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia) recebe até 28 de fevereiro inscrição para seleção de projetos científicos.

De acordo com o edital, divulgado no Diário Oficial do Estado de 5 de janeiro de 2018, o processo é destinado a pesquisadores, que apresentarem projetos para obter apoio financeiro em eventos de caráter científico, tecnológico e de inovação, nos âmbitos regionais, nacionais e internacionais.

Os interessados devem enviar proposta, por meio eletrônico, à Fundect. A divulgação e homologação do resultado está prevista para 14 de maio de 2018.

As propostas devem ser enquadradas nas seguintes faixas de solicitação: regional e nacional, cujo valores de bolsa variam entre R$ 5 e R$ 25 mil; internacional, que varia de R$ 25 mil a R$ 50 mil. Somando as duas modalidades, o total de investimento em projetos pode chegar a R$ 300 mil.