Fundect participa de evento relacionado a projetos de pesquisa com União Europeia

São Paulo (SP) – O diretor-presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), Davi José Bungenstab, acompanhado do diretor científico da instituição, Márcio de Araújo Pereira, participou na tarde desta quarta-feira (8), em São Paulo, de uma sessão de informações e diálogos entre as Faps (Fundações de Amparo à Pesquisa) e Comissão Europeia. O evento teve como objetivo aumentar e aprimorar as atividades de cooperação entre atores de pesquisa e inovação do Brasil e da União Europeia no âmbito do Horizonte 2020.

O Horizonte 2020 é o maior programa de pesquisa e inovação da União Europeia. Ele promove a transferência de tecnologia e inovação entre academia e indústria. Perto de 80 bilhões de euros de financiamento estão disponíveis ao longo de sete anos de atuação do programa (2014 a 2020), além do investimento privado e público nacional, e co-financiamentos disponibilizados pela UE. Candidatos brasileiros são elegíveis para participar do Programa.

“Considerando que as FAPS estão interessadas no apoio de projetos em coordenação com as propostas e iniciativas do H2020, é importante promover um maior engajamento das agências para amadurecer a compreensão do H2020 em geral, bem como as suas modalidades específicas e regras de implementação. A Fundect quer participar ficando diretamente ligada à pesquisa voltada para a inovação”, afirmou Davi.

O encontro teve como objetivo, também, explicitar como os dois sistemas de financiamento (brasileiro e europeu) podem trabalhar em conjunto, bem como discutir prioridades mútuas.

O Chefe da Seção de Ciência, Tecnologia e Inovação da Delegação Europeia no Brasil, Alejandro Zurita, deu início aos trabalhos sendo seguido por uma explanação a respeito da Horizonte 2020 – “Visão geral do programa, orientações práticas sobre participação e oportunidades” – ministrada pela Assessora para Cooperação Internacional Brasil-Europa do Confap, Elisa Natola.

Em seguida, foi aberta uma sessão debate com o intuito de potencializar o engajamento de pesquisadores e instituições brasileiras junto a União Europeia.

“A Fundect estar presente neste momento de discussões é de extrema importância pois aqui serão traçadas ações, e alinhados os temas de cooperação para futuras chamadas do H2020 no período 2018-2020”, afirmou Márcio de Araújo.

Texto e fotos: Diogo Rondon

Veja Também

Comentários