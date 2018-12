Fundect participa de encontro comemorativo da parceria entre Brasil e União Europeia

Campo Grande (MS) – A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado do Mato Grosso do Sul (Fundect), participa nesta terça-feira (4.12), do encontro realizado pelo Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) na sede do CNPq em Brasília (DF), para a divulgação do novo arranjo administrativo dos programas de cooperação internacional entre Brasil (Confap, CNPq e Finep) e a União Europeia (UE).

Em 2017, a parceria entre União Europeia e Brasil no fomento à produção científica comemorou 10 anos de grandes resultados para a pesquisa por meio desta parceria e das metas estabelecidas. A reunião desta terça-feira em Brasília, reuniu representantes da UE, CNPq, Finep, Confap e Fundações de Amparo à Pesquisa, com o objetivo de analisar as ações de sucesso desta parceria, além de disseminar as oportunidades do Programa Horizon 2020 e as futuras oportunidades do programa Horizon Europe a ser lançado.

Representando a Fundect a professora e diretora Científica da Instituição, Edna Scremin-Dias, e a Trainee do Programa Vetor Brasil, Mayumi Quinto alocada na Fundação, participam do encontro objetivando alinhar as ações da Fundação com as metas e objetivos destes programas de cooperação internacional.

“A Fundect que faz parte do Acordo de Cooperação com UE já assinou Termos de Adesão das chamadas que fazem parte deste acordo, e tem lançado editais internacionais em parceria com o Confap e União Europeia. Nossa presença reforça o interesse do Estado em fortalecer estas parcerias que tanto contribuem para a produção científica e para internacionalização das pesquisas do MS”, afirma Edna.

Diogo Rondom – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado do Mato Grosso do Sul (Fundect)

Foto: Dibulgação