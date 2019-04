Fundador do Wikileaks, Assange é preso na embaixada do Equador em Londres

O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, foi preso na manhã desta quinta-feira pela polícia do Reino Unido, na embaixada do Equador, em Londres.

Assange estava exilado no local desde agosto de 2012, temendo que fosse extraditado para os Estados Unidos, após a divulgação de documentos militares norte-americanos pelo WikiLeaks. Contudo, com a mudança na presidência do Equador - Lenin Moreno sucedendo Rafael Correa - o asilo foi cancelado.

Em comunicado, a polícia afirmou que Assange foi levado "em custódia a uma delegacia no centro de Londres onde ele ficará, antes de ser apresentado à Corte de Magistrados de Westminster assim que possível". Fonte: Associated Press.