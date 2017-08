Fundações de Amparo à pesquisa de todo o país se reúnem em Belém do Pará para somar esforços em prol da ciência

Belém (PA) – O diretor-presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado do Mato Grosso do Sul (Fundect), Márcio de Araújo, acompanhado da gerente de projetos da instituição, Elaine Novak, participou entre os dias 16 e 18 de agosto de mais uma edição do Fórum do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap). A terceira edição do Fórum em 2017 foi realizada na capital paraense.

O Fórum tem como objetivo reunir as fundações de amparo à pesquisa dos 26 estados brasileiros, para a troca de experiências buscar acordos e parcerias para o fomento da pesquisa, ciência e tecnologia nas unidades da federação.

A abertura oficial do evento aconteceu na noite de quarta-feira (16.8) no Palácio dos Despachos, em Belém do Pará, e reuniu presidentes e diretores de fundações estaduais de pesquisa, representantes das agências de fomento como CNPQ e FINEP, além de autoridades locais e comunidade acadêmica.

Na quinta-feira (17.8) os trabalhos tiveram início com a mesa redonda “O Papel da Ciência e Tecnologia no Desenvolvimento da Amazônia” e “Relacionamento com Agências Federais e Organismos Internacionais”. A agenda seguiu com deliberações, acordos e parcerias nacionais e internacionais.

“Mato Grosso do Sul mais uma vez está presente nas atividades do Confap. É uma oportunidade única para trocar experiências com nossos colegas de fundações de pesquisa, alinhando estratégias para o fomento da ciência, tecnologia e inovação nos Estados. Investir em ciência é investir no cidadão do futuro, é proporcionar mais qualidade de vida para as pessoas. É esta a linha condutora que une todos os presidentes de fundações aqui presentes, que tem o objetivo comum de fomentar cada vez mais a pesquisa e a ciência em seus estados”, avalia o presidente da Fundect.

O diretor-presidente da Fapespa (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará), Eduardo José Monteiro da Costa, enfatiza a importância da participação de todos os estados brasileiros nas reuniões do Confap.

“Na medida em que temos uma diminuição no orçamento público federal destinado à ciência e tecnologia, a cooperação horizontal entre as fundações torna-se fundamental para atravessarmos esse momento difícil. Para isso estamos aqui, conversando, trocando ideias de como superar essa crise e continuar elaborando editais. O Fórum de Belém recebeu a visita de representantes da União Europeia, que vem se mostrando como potencial parceiro para os próximos anos”, conclui Eduardo.

