Fundação MS lamenta incêndio em fazendas de Maracaju

O incêndio que atingiu pelo menos três propriedades rurais na tarde de terça-feira (8), em Maracaju, na região sul de Mato Grosso do Sul, foi controlado por volta das 18h (de MS). A informação é do Corpo de Bombeiros do município.

De acordo com os socorristas, não foram encontrados animais mortos pelo fogo. O local está sendo monitorado devido ao risco de novos focos de incêndio.

O envolvimento dos produtores rurais, trabalhadores, Corpo de Bombeiros, da Prefeitura de Maracaju, do Sindicato Rural, da aviação agrícola, da Polícia Militar, da Defesa Civil, da equipe da Fundação MS e dos moradores que alertaram sobre os focos de incêndio, foi essencial para controlar a queima, informa nota da Fundação MS.





NOTA DE AGRADECIMENTO FUNDAÇÃO MS



Na tarde desta terça-feira,8, o fogo tomou conta de propriedades rurais vizinhas à Fundação MS. O envolvimento dos produtores rurais, trabalhadores, Corpo de Bombeiros, da Prefeitura de Maracaju, do Sindicato Rural, da aviação agrícola, da Polícia Militar, da Defesa Civil, da equipe da Fundação MS e dos moradores que alertaram sobre os focos de incêndio, foi essencial para controlar a queima.

Nós, da Fundação MS, agradecemos o envolvimento de todas as entidades e das pessoas que garantiram que o fogo não se alastrasse. À família do produtor Edmilson Vicenzi, prestamos nossa solidariedade e que ele tenha uma rápida recuperação.



Veja Também

Comentários