Fundação Manoel de Barros realiza Brechó do Bem para ajudar projetos sociais

- Divulgação

Entre os projetos que serão beneficiados estão o Ativa Idade que atende cerca de 70 idosos, e o Em Busca do Saber que atende mulheres de baixa renda proporcionando a melhora da autoestima, levando conhecimento e aumentando a participação delas na sociedade.

Estarão disponíveis roupas, sapatos e acessórios de excelentes marcas a preços acessíveis. "Realizamos uma campanha de mobilização com os amigos da Fundação e com nossa rede de contatos para concretizarmos esta ação. Estamos com produtos de excelente qualidade, tanto masculinos quanto femininos. Então, convidamos a visitarem Brechó do Bem, pois além de levar uma peça de qualidade para casa a pessoa estará colaborando com projetos sociais", declara o diretor da FMB, Marcos Henrique Marques.

O Brechó do Bem será realizado no dia 10 (sexta-feira) e 11(sábado) das 8h às 17h30. O endereço é rua Ceará, 119, ao lado da Uniderp.