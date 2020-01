Fundação do Trabalho oferece 212 oportunidades de emprego nesta segunda-feira em Campo Grande

São oferecidas vagas na capital e cidades do interior - Divulgação

A semana acabou de começar e já há diversas oportunidades para quem quer entrar no mercado de trabalho. A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) oferta 2,5 mil vagas de emprego nesta segunda-feira (27). Há oportunidades em cidades do interior e as vagas são variadas, vão desde vendedor pracista e pedreiro até trabalhador da cultura da maçã.

Em Campo Grande, são 212 oportunidades de emprego. Há vagas para analista de suporte técnico (10), auxiliar de logística (15), cuidador em saúde (10), pedreiro (18), vendedor pracista (14), entre outros.

No interior, a cidade que se destaca com oportunidades de emprego é Iguatemi, com 991 vagas para trabalhador da cultura da maçã. Miranda oferece 517 vagas, sendo quatro para monitor agrícola e 513 para trabalhador da cultura da maçã. Também há vagas em Aquidauana (418), Bataguassu (18), Costa Rica (45), Dourados (71), entre outros municípios. Confira a lista completa no link.

Os interessados nas funções ofertadas para Campo Grande, devem procurar a Funtrab na Rua 13 de Maio, n° 2.773, Centro, das 7h30 às 17h30. No interior do Estado, os candidatos devem procurar uma unidade da Casa do Trabalhador. Para participar da seleção é necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Outra forma de participar, é baixando o aplicativo Sine Fácil, do Ministério do Trabalho no celular, onde é possível consultar as vagas disponíveis, e até agendar entrevista com o empregador. Caso o candidato se enquadre no perfil solicitado, o app irá gerar uma carta de encaminhamento com data e horário para entrevista. A Funtrab orienta que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.