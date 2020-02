Fundação do Trabalho abre a semana com oferta de mais de mil vagas de emprego em MS

A lista completa com todas as vagas disponíveis se encontra no site da Fundação - Arquivo

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) oferece nesta segunda-feira (10) 1.035 vagas de emprego no Estado de Mato Grosso do Sul. Desse total, 165 são para Campo Grande.

Na Capital, as oportunidades são para agente rodoviário, auxiliar de costura, cabeleireiro, dedetizador, intérprete, jardineiro, operador de escavadeira, porteiro, soldador, vendedor de comércio varejista, entre outras.

Exclusivas para pessoas com deficiência são reservadas 20 vagas distribuídas em: analista de desenvolvimento de sistemas (1), assistente administrativo (1), assistente de vendas (1), atendente do setor de frios e laticínios (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar de limpeza (6), camareira de hotel (1), estágio para engenheiro civil (1), motorista carreteiro (4), operador de vendas (1), promotor de vendas (1) e técnico de enfermagem (1).

Em Caarapó há 44 oportunidades e em Iguatemi são 369 vagas para trabalhar na área da cultura de maçã. Em Costa Rica são 60 vagas distribuídas entre açougueiro, garçom, instrutor de informática, servente de obras, tratorista agrícola, trabalhador de pavimentação, trabalhador rural, entre outras.

Dourados são 37 vagas sendo: auxiliar de encanador (5), azulejista (2), vendedor interno (4), marceneiro (1), lavador de roupas (1), operador de empilhadeira (1), Eletricista de instalações de veículos automotores (1), etc. Em Nova Andradina são 16 oportunidades distribuídas em psicólogo social (1), assistente social (1), auxiliar de cozinha (1), costureiro, a máquina na confecção em série (5), cozinheiro geral (1), eletricista de instalações de veículos automotores (1), faxineiro (3) e muito mais.

Em Rio Brilhante a semana começa com 87 vagas, sendo 60 para tratorista agrícola, 14 em supervisão de exploração agrícola, 8 para motorista de caminhão-pipa e 5 de auxiliar de armazenamento.

A lista completa com todas as vagas disponíveis se encontra no site da Fundação do Trabalho. Em Campo Grande, os interessados devem se cadastrar na Funtrab presencialmente à rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos. Já para cidades do interior, os candidatos devem procurar uma unidade da Casa do Trabalhador mais próxima, horário a definir pela região.

A agência lembra que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.