Fundação de Turismo participa do lançamento do Observatório de Turismo de Campo Grande

Campo Grande (MS) – Foi lançado nesta quarta-feira (12) o Observatório de Cultura e Turismo de Campo Grande. O observatório funcionará como um núcleo de inteligência da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e trará informações essenciais para aprimorar e desenvolver a Cultura e o Turismo da capital. O Governo do Estado e a

Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), por meio da equipe e do diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), Bruno Wendling, estiveram no evento realizado no Instituto Histórico e Geográfico de MS.

Para Bruno, o observatório de Campo Grande é necessário para as tomadas de decisões tanto do trade turístico quanto do setor público. “Esse observatório vem ao encontro das estratégias da Fundação de Turismo, pois vamos retomar o projeto do Observatório de Turismo Estadual. Mas ele só existe se existirem os dados dos municípios, para que o Estado possa integrar essas informações e devolvê-las para o empresariado e para o turista. Acredito que se unificarmos esse fluxo de informações dos observatórios já existentes e que são referência no Estado, como o de Bonito, o de Corumbá e agora o de Campo Grande, Mato Grosso do Sul pode se tornar referência nacional. Tenho certeza que com esses Observatórios teremos boas informações para tomarmos boas decisões para que, assim, cada vez mais o turismo aconteça de forma profissional”, destaca o diretor-presidente da Fundtur-MS.

Segundo a Sectur, o observatório lançará um boletim informativo mensal para que se torne um instrumento de pesquisa e base de dados para futuros monitoramentos, pesquisas e outras formulações. Durante o lançamento a prefeitura apresentou a primeira edição, com informações sobre o segmento turístico. Os indicadores foram obtidos pela Sectur, em parceria com entidades e associações ligadas ao trade turístico, além da Federação do Comércio de Bens, Serviço e Turismo (Fecomércio) e universidades.

“O observatório é uma importante ferramenta de gestão, tanto para o setor privado, como para o setor público. Por meio dele, conseguiremos identificar o perfil do turista que visita a Capital, suas expectativas e o cenário turístico local. No âmbito cultural, mapearemos os agentes e os espaços, por exemplo,” explica a secretária municipal de Cultura e Turismo, Nilde Brun.

A expectativa é de que a partir de junho já seja possível obter informações sobre o setor cultural, por meio da página do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais (SMIIC). No momento o canal está em fase de teste e passa por avaliações.

Texto e foto: Débora Bordin – Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), com informações da Sectur

