Fundação de Turismo de MS apresenta planejamento de mercado 2020 para Conselho Estadual

Campo Grande (MS) – Na última segunda-feira (03.02), a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul apresentou ao Conselho Estadual de Turismo (CET) o planejamento estratégico das ações de fomento para o setor, no ano de 2020. O Conselho é composto por 19 das principais entidades do trade turístico no estado, incluindo a Fundtur-MS.

Para Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS, a reunião com o CET foi muito positiva. “Todo início de ano fazemos uma apresentação ao trade das ações previstas. Foi uma oportunidade de alinharmos estratégias de mercado de seus empreendimentos, das suas associações, com as estratégias de mercado da Fundtur, para que a gente siga no mesmo caminho. Fizemos a validação do calendário de feiras e eventos com os conselheiros, falamos da criação de uma campanha de marketing para o público interno que, junto com outras campanhas criadas pelo trade após as definições do Mapa Estratégico do Turismo, irá somar esforços no incentivo ao turismo regional. Um outro ponto positivo foi a adesão dos empresários aos novos públicos que vamos trabalhar, como o LGBT, pois temos um oceano azul e temos que aproveitar esse mercado”.

Bruno Wendling fala sobre planejamento de mercado para o CET

Entre as ações apresentadas estão o Calendário de Feiras e Eventos nacionais e internacionais, road shows (ferramenta de promoção que proporciona contato personalizado junto ao trade) em polos emissores de turistas para o Estado, famtours (viagens de familiarização) e capacitações sobre MS para operadores e agentes de viagens que vendem o destino, investimento em tecnologias digitais de monitoramento e realidade virtual, ações de comunicação online de divulgação e que permitem o estreitamento e manutenção de relacionamento com públicos alvos, além da apresentação do conceito da nova campanha de marketing voltada para o sul-mato-grossense e que já foi implementada por empresários do setor, como ofertas especiais para o turista do MS conhecer destinos locais.

“Essa reunião anual é para alinharmos as estratégias institucionais da Fundtur com o Conselho Estadual de Turismo. Entendemos que as ações de fomento só serão consolidadas em parceria, se todos andarem no mesmo caminho. E foi isso que sentimos durante a apresentação, que o trade turístico e o Governo do Estado estão cada vez mais trabalhando juntos. Esse ano será de muito trabalho, mas sabemos que também será de bons resultados”, avalia Karla Cavalcanti, gerente de Mercado da Fundação de Turismo de MS.

O vice-presidente da Associação Visit Pantanal, Alexandre Costa Marques, que agora também compõe o Conselho, fala sobre o planejamento da Fundação para 2020 e sobre a importância de integrar o CET. “Foi a primeira participação da Visit Pantanal e estamos honrados em sermos aceitos neste Conselho, pois decisões importantes são definidas aqui. O planejamento apresentado pela Fundtur foi excelente e ficamos animados com as ações, como a possibilidade de capacitação para agentes de viagens e operadores nos estandes próprios do MS durante as feiras, nas parcerias com algumas operadoras e isso é abrir portas aos empresários do turismo. Além disso, a presença do destino na imprensa especializada, as tecnologias implementadas, as caravanas para eventos previstas e as feiras já definidas para que o empresário possa se planejar”.

Rodrigo Coinete, vice-presidente do Conselho Estadual do Turismo de MS, pontua o profissionalismo na gestão da Fundtur. “Vimos um planejamento completo de promoção do destino Mato Grosso do Sul, com o uso de ferramentas de inteligência de mercado e tecnologias digitais. Isso é uma gestão profissional do turismo e estamos muito empolgados com o potencial de resultados do planejamento de 2020 e satisfeitos com os resultados de 2019 apresentados. Agora o desafio para os destinos do estado é acompanhar o trabalho de excelência executado pela Fundação de Turismo. Nós estamos conversando e solicitando aos destinos turísticos para que tenham a área de promoção alinhados com o da Fundtur para somarmos esforços e aproveitarmos o trabalho de pesquisa e de inteligência de mercado apresentados”, finaliza.

Débora Bordin – Fundação de Turismo de MS | Fotos: @visitmsoficial