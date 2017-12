Fundação de Turismo convoca aprovados em processo seletivo com salários de até R$ 4,5 mil

O processo seletivo envolveu as etapas de inscrição, avaliação curricular, entrevista pessoal e a contratação, que tem validade de um ano prorrogável por mais um - Foto: Mario Hada

A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur) convocou nesta terça-feira (26.12) os candidatos aprovados no processo seletivo para contratação temporária. Sete profissionais das áreas de Turismo, Economia, Análise de Sistemas e Administração serão contratados por salários que variam entre R$ 3 mil e R$ 4,5 mil. Os profissionais serão destinados à prestação de serviços na implantação do Observatório de Turismo de Mato Grosso do Sul.

Os detalhes da convocação podem ser conferidos na edição desta terça-feira do Diário Oficial do Estado (DOE-MS).

De acordo com a classificação, os candidatos que irão compor o quadro temporário da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) são:

Administrador: Julio César Cabreira;

Julio César Cabreira; Analista de Sistemas: Eliomar Vieira Junior;

Eliomar Vieira Junior; Economista: Dax Peres Goulart;

Dax Peres Goulart; Turismóloga com pós-graduação: Greice Aparecida Domingues Feliciano;

Greice Aparecida Domingues Feliciano; Turismólogos: Gustavo Marques e Amorim, Thatiane Poiato Castelani Coelho e Andréia Teixeira Batista;

O processo seletivo envolveu as etapas de inscrição, avaliação curricular, entrevista pessoal e a contratação, que tem validade de um ano prorrogável por mais um. As contratações estão prevista para o dia 8 de janeiro de 2018, às 8 horas, na sede da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, situada na Avenida Afonso Pena, 7000 – Portal Guarani – Parque das Nações Indígenas, Campo Grande – MS (Telefone: 67 3318-7617).