Fundação de Saúde investe em esgotamento sanitário de Jateí

O município de Jateí recebeu na última semana (16), da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), por meio da Superintendência Estadual em Mato Grosso do Sul (Suest/MS), recursos provenientes do PAC 2 do Governo Federal, referentes à terceira parcela para continuação das obras de esgotamento sanitário no valor de R$ 655.410,74, com contrapartida do governo do estado, convênio esse firmado pelo TC 161/12 – Gov.

O financiamento se destina à construção da ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município, constituída por 13.133,93 metros de rede coletora, 385 ligações domiciliares, duas estações elevatórias, duas linhas de recalques - uma com 26 e outra com 166,18 metros de comprimento. A obra inclui ainda, a implantação de uma caixa de areia e um ralf de 10L/s.

Os trabalhos já estão 73% executados e tem como previsão para término o mês de julho deste ano, proporcionando, dessa forma, benefícios em saúde para 385 famílias.

De acordo com supervisor de termo de compromisso entre Funasa e o Governo de Mato Grosso do Sul, o engenheiro da Suest/MS, Daniel Silva, "a comunidade receberá um benefício direto, pois passará a ter coleta de esgoto". O engenheiro ressalta que toda a população da região também será favorecida, tendo em vista que as melhorias na estação de tratamento de esgoto garantirão que o efluente lançado de volta na natureza terá um potencial poluidor reduzido.

O superintendente da Fundação Nacional de Saúde em Mato Grosso do Sul, Marco Aurélio Santullo, afirma que "os investimentos do Governo Federal garantem um vínculo entre rede de esgoto, saúde e meio ambiente com muitas vantagens por meio desse tipo de ação preventiva". Segundo o Santullo, obras desse porte evitam gastos públicos no combate a doenças de veiculações hídricas, garantindo dessa forma, qualidade de vida aos habitantes do município.

O valor total dessa obra do sistema de esgotamento sanitário de Jateí é de R$ 2.793.514,77, dos quais, duas parcelas já foram liberadas pela Fundação ao município localizado na região sudoeste de Mato Grosso do Sul e a 229,333 Km de Campo Grande, a capital.

