Fundação de Cultura vai a Paranaíba para capacitar agentes de bibliotecas e visita técnica a Museu

A pedido da Secretaria de Educação do município de Paranaíba, a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul realiza nos dias 13 e 14 de setembro uma capacitação para formação de agentes da Biblioteca Pública Municipal Nancylta Salgueiro Dias.

O curso será ministrado pelo coordenador do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Estado de Mato Grosso do Sul (SEBP/MS), Fabio Mota Queiroz, que vai abordar o desenvolvimento das políticas públicas para o livro, leitura e bibliotecas, além de conceitos de bibliotecas, gestão, organização e atuação, a fim de ampliar a visão dos participantes a respeito da importância desse equipamento público para o desenvolvimento social e econômico do município.

O curso vai abordar também as políticas públicas para o livro, leitura e bibliotecas ((inclui lei nº 4.084, de 30 de junho de 1962); os espaços formais e não formais de leitura e cultura: bibliotecas públicas, comunitárias, escolares e pontos de cultura; gestão e organização em bibliotecas públicas e as formas de captação de apoio e recursos.

Segundo a solicitação, a biblioteca de Paranaíba não possui programa adequado para controle do acervo e o método de empréstimo de livros é realizado por meio de fichas, merecendo uma modernização, e os profissionais lotados atualmente na biblioteca são inexperientes e precisam de uma profissionalização adequada para lidar com o acervo existente.

Na mesma ocasião, a Fundação de Cultura e o Iphan realizam uma visita técnica ao Museu Histórico Municipal de Paranaíba Dico Quirino com o objetivo de verificar se a reforma do museu foi feita de acordo com as normas técnicas museológicas, já que a reforma foi realizada com dinheiro público. A visita foi solicitada pelo ministério Público e pelo Ibram (Instituto Brasileiro de Museus) e vai ser realizada pela historiadora Rita Natalia Serenza, da Gerência de Patrimônio Histórico e Cultural da Fundação de Cultura de MS, e pela museóloga Sara Bernal, do Iphan-MS (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

O museu guarda diversos artefatos históricos de valor para a história paranaibense, por isso recebeu um trabalho de reforma geral, desde 2015, com correção de rachaduras, restauração de beirais, vedação e impermeabilização das paredes, limpeza e troca de calhas danificadas, troca do telhado, pintura e impermeabilização da laje.

Também houve o aumento de uma sala que será utilizada como reserva técnica, para que haja o rodízio dos materiais expostos ao público. O acervo de exposição recebeu um trabalho de manutenção e higienização por parte dos servidores do local, que contaram com a colaboração de alunos do curso de Ciências Sociais da UEMS.

Mais informações sobre o curso de capacitação e sobre a visita técnica pelo telefone (67) 3316-9163.

