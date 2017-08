Fundação de Cultura seleciona atrações regionais para o Festival América do Sul Pantanal

Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (21.08) Edital da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul para seleção de atrações artísticas sul-mato-grossenses para participação no 14º Festival América do Sul Pantanal (Fasp), que será realizado de 26 de novembro a 3 de dezembro de 2017, nas cidades de Corumbá e Ladário (MS), e Puerto Quijarro e Puerto Suarez, na Bolívia.

Serão selecionados artistas ou grupos nas áreas de: Artes Cênicas, Música e Audiovisual para apresentação de shows, espetáculos e exibição de filmes de curtas-metragens. O objetivo é contemplar a produção cultural sul-mato-grossense, de artistas residentes no Estado e com atuação artística comprovada de, no mínimo, dois anos nas referidas áreas.

Para artes cênicas serão selecionados dois espetáculos de circo; dois espetáculos de teatro e dois espetáculos de dança para espaços ao ar livre ou alternativos, sendo que cada espetáculo terá duas apresentações. Para música serão oito shows e na área do audiovisual serão selecionados seis filmes curtas-metragens, com tempo de duração de até 20 minutos cada, dos gêneros: ficção, documentário, animação ou experimental; três filmes médias metragens de 20 minutos a 55 minutos ou longas metragens a partir de 55 minutos, com gênero livre.

Os projetos inscritos serão analisados por uma Comissão de Seleção específica para cada área artística, nomeada por ato do diretor-presidente da FCMS, composta por seis membros, sendo três titulares e três suplentes, de reputação ilibada e reconhecimento da matéria em exame, podendo ser servidores públicos estaduais ou não.

As inscrições estarão abertas no período de 22 de agosto a 05 de outubro de 2017. As Comissões de Seleção analisarão as propostas de 10 a 13 de outubro; o resultado será publicado em 17 de outubro. O Edital na íntegra, com os anexos e a ficha de inscrição, pode ser acessado no site:

http://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO9477_21_08_2017

Quaisquer informações complementares sobre o Edital poderão ser obtidas na Fundação de Cultura de MS pelos telefones: Núcleo de Dança – (67) 3316-9169; Núcleo de Teatro e Circo – (67) 3316-9171; Núcleo de Música – (67) 3316-9316; Núcleo de Audiovisual – (67) 3316-9173, no período de 7h30 às 13h30.

