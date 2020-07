Fundação de Cultura divulga contemplados pelo Projeto MS Cultura Presente II

Cada artista e/ou profissional selecionado receberá um prêmio de R$ 1.800,00 - (Foto: Reprodução)

Foi publicada nesta sexta-feira, 17 de julho de 2020, a relação dos artistas contemplados pelo Edital de Emergência de atrações culturais para participação no “Projeto MS Cultura Presente II”. Além das áreas de Artes Cênicas (circo, dança, teatro), Música, Artes Visuais, Audiovisual, Artesanato, Literatura e Patrimônio Cultural, o presente edital atende também a Economia Criativa, Pesquisa Cultural e profissionais da Produção Artística.

O edital foi elaborado considerando a pandemia mundial do coronavírus, que exige medidas de enfrentamento, como a suspensão temporária de eventos coletivos com aglomeração de pessoas. Em decorrência das medidas de contenção da propagação do vírus, os profissionais da cultura do Estado foram privados de executarem seus serviços artístico-culturais e por este motivo estão tendo dificuldades de manter suas necessidades básicas e de suas famílias.

Cada artista e/ou profissional selecionado receberá um prêmio de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) bruto, a ser pago em 2 (duas) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) bruto.

Nas propostas apresentadas por grupos de até 4 (quatro) integrantes, cada integrante receberá individualmente nas suas respectivas contas correntes a premiação de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) bruto, parcelada em duas vezes. Grupos com mais de 4 (quatro) integrantes receberão o limite de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) bruto de premiação, parcelados em duas vezes, rateados em partes iguais e depositados nas respectivas contas correntes de cada um dos integrantes do grupo.

A lista dos selecionados se encontra nas páginas 24 a 28 do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (17.07.2020). Clique aqui e confira.