Fundação de Cultura abre processo seletivo para o 12º Salão do Artesanato em Brasília

Artesãos e entidades produtivas poderão se inscrever até o dia 10 de abril para representar o Estado no 12º Salão do Artesanato, que acontece em Brasília no mês de maio. A seleção será feita pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, que fará o transporte das peças para o evento, considerado um dos maiores do país.

A gerente de Desenvolvimento de Atividades Artesanais, Katienka Dias Klain, explica quem pode participar.

As inscrições podem ser feitas das seguintes formas:

presencial, na Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da Fundação de Cultura do Estado, localizada no Memorial da Cultura, na avenida Fernando Correa da Costa, 559, 5º andar, Centro da Capital. De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h;

pelos Correios, via SEDEX, com aviso de recebimento (A.R.) e também

pelo e-mail artesanato.fcms@gmail.com.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3316-9107.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fonte: Fundtur