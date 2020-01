Fundação de Cultura abre 110 novas vagas de balé clássico gratuito em Campo Grande

Bassetto Ballet - Divulgação

O projeto social Bassetto Ballet, em parceria com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, está com 110 novas vagas de balé clássico gratuito para crianças e adolescentes de 3 a 15 anos. Interessados podem, a partir das 8 horas do dia 29 de janeiro, procurar o Centro Cultural José Octávio Guizzo, na Rua 26 de Agosto, nº 453. “Há dois anos iniciamos o Bassetto Ballet com apenas dois alunos. Hoje, temos 156 alunos e com a abertura dessas 110 novas vagas, passaremos de 8 para 18 turmas neste semestre”, disse o coordenador do projeto, Adalton Garcia.

Realizadas sempre no contraturno escolar, as aulas de balé clássico acontecem no Centro Cultural. As novas vagas serão disponibilizadas da seguinte forma: 40 vagas para o Baby (3 a 5 anos), 20 vagas para o Avançado (5 a 7 anos), 20 vagas para o Preparatório (7 a 9 anos), 15 vagas para o Primeiro Ano (9 a 11 anos) e 15 vagas para o Segundo Ano (11 a 15 anos).

“As famílias interessadas em inscrever seus filhos (as) deverão comparecer no local munidos das cópias dos documentos pessoais dos responsáveis e das crianças (CPF, RG, certidão de nascimento, comprovante de residência etc)”, informou o coordenador do projeto.

Com início das aulas previsto para o dia 4 de fevereiro, as inscrições poderão ser feitas enquanto não tiverem sido preenchidas. “Mas aos pais que quiserem inscrever seus filhos, peço para que não deixem para a última hora, pois já temos tido bastante procura”, ressaltou Adalton. Para saber mais sobre o projeto, como inscrições e horários de funcionamento, entre em contato no (67) 99955-2077.