Funcraf recebe até dia 24 inscrições de processo seletivo para contratação de médico

Com inscrições até 24 de março, a Funcraf (Fundação para o estudo e tratamento das deformidades crânio – faciais) abriu processo seletivo para a contração de um médico otorrinolaringologista, em Campo Grande.

As inscrições devem ser feitas na Unidade da Funcraf em Campo Grande/MS (Rua 14 de Julho, 4827 - Bairro Monte Castelo - horário de funcionamento: segunda à sexta, das 08h às 12h e das 13h às 16h30) ou na sede da Funcraf em Bauru/SP (Rua José Ferreira Marques, 10-44 - Vila Universitária – horário de funcionamento: segunda à sexta, das 08h às 17h).

O salário será de R$ 84,52 por hora mais DSR (Descanso Semanal Remunerado), com jornada de trabalho a ser combinada conforme necessidade e interesse, em regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Os benefícios são vale-alimentação e plano de saúde. A lista dos candidatos inscritos no processo seletivo será divulgada no site www.funcraf.org.br.

