Funcionários são feridos em rebelião na Fundação Casa de Araçatuba

Internos da unidade da Fundação Casa de Araçatuba, no interior de São Paulo, rebelaram-se na noite desta terça-feira, 11. A Polícia Militar foi chamada para auxiliar no controle do motim que teria iniciado às 20h40 e acabado perto da 22 horas. Segundo a PM, que cercou o local, os próprios funcionários controlaram a rebelião, mas alguns ficaram feridos na tentativa de conter os internos.

A Corregedoria Geral da Fundação Casa deve instaurar uma sindicância para apurar os motivos da rebelião e aplicar medidas disciplinares contra os responsáveis. O motivo do motim ainda é desconhecido.

A unidade de Araçatuba tem capacidade para atender 105 internos e está com a capacidade completa.

Veja Também

Comentários