Funcionários fazem greve em dois aeroportos de Berlim nesta 4ª feira

Um sindicato que representa funcionários em solo convocou seus membros para uma paralisação em dois aeroportos de Berlim nesta quarta-feira. O sindicato ver.di afirmou que a greve ocorrerá entre as 5h e as 11h (hora local) nos aeroportos Tegel e Schoenefeld. Com isso, deve haver atrasos e possíveis cancelamentos de voos.

O sindicato exige salários mais altos e melhores condições para seus 2 mil filiados nos aeroportos. O ver.di informou que é possível que ocorram outras paralisações em aeroportos da Alemanha, que podem ser anunciadas em breve. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários