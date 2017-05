Funcionários e clientes são feitos reféns em agência dos Correios de SP

Quatro homens armados fazem funcionários e clientes reféns em uma agência dos Correios na Vila Formosa, bairro da zona leste de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 15. As informações são da Polícia Militar, que não soube informar o número de vítimas mantidas no interior da instituição.

A ocorrência teve início por volta das 8h30 em uma agência localizada no número 447 da Rua Ouricuri. Por volta do meio-dia, os funcionários e os clientes ainda eram mantidos sob poder dos criminosos.

Uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) permanecia no local tentando negociar com o bando. Em frente à agência, também estavam viaturas de patrulhamento da PM e uma equipe do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a PM, uma testemunha viu quando os homens renderam a tesoureira da agência dos Correios, na casa dela, e telefonou para a polícia. Ela teria sido levada até a agência dos Correios pelos bandidos.

