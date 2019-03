Funcionários do São Paulo F.C. trabalham na limpeza de áreas alagadas

Funcionários do São Paulo Futebol Clube, localizado no bairro do Morumbi, trabalham desde as primeiras horas da manhã de hoje (3) para identificar os locais atingidos pela água durante o temporal que atingiu a capital paulista e deixou o complexo social do clube, localizado no Morumbi, zona Sul de São Paulo, alagado e com lama. De acordo com informações do clube, tão logo sejam identificados todos os locais atingidos, a água será removida.

Vídeos postados na internet mostram uma espécie de cachoeira em uma das áreas internas do clube. As piscinas foram tomadas por lama e o mesmo ocorreu na área verde.

No Twitter, o clube postou uma fotografia dos jogadores em oração com a seguinte frase: "Em um dia triste, devido à forte chuva que castigou a região do Morumbi, o Tricolor entra em campo em Bragança Paulista. Bora buscar a vitória". O jogo será com o Bagantino no final da tarde.

Em nota, o clube informou que a sede está interditada por tempo indeterminado. “O clube ainda está avaliando as áreas afetadas e o grau dos danos. No complexo social, as quadras de tênis, piscinas e área administrativa estiveram entre os locais mais afetados e já contam com a ação de um mutirão de limpeza e avaliações de peritos. No Estádio, a área de imprensa e alguns cessionários também sofreram danos.”

O São Paulo pediu compreensão dos associados e orientou a todos, além de moradores da região que tiveram contato com a água das inundações a procurarem atendimento médico, por precaução.

A chuva começou na cidade no final da tarde de ontem (2) e manteve toda a capital em estado de atenção das 17h42 às 20h55. Houve 16 pontos de alagamento intransitáveis, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). O Corpo de Bombeiros registrou 66 chamadas para quedas de árvore, 34 chamados para desmoronamento e desabamento e 140 chamados para enchentes e alagamentos.

A tarde de domingo começou com sol entre nuvens e calor na capital paulista, com temperatura média de 27ºC e taxas de umidade relativa do ar superando 58%. De acordo com CGE, há previsão de chuvas na forma de pancada com forte intensidade e potencial para formação de novos alagamentos.