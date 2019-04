Funcionários do Metrô de SP desistem de greve nesta terça

Os funcionários do Metrô de São Paulo decidiram que não haverá greve nesta terça-feira, 30, como havia sido anunciado pelo sindicato da categoria. A operação de todas as linhas do sistema deve funcionar normalmente nesta semana.

Os metroviários havia anunciado a paralisação na quinta-feira passada, dia 25. Nas últimas semanas, os funcionários têm usado coletes vermelhos, com frases pedindo reajuste salarial e críticas às privatizações na empresa e à reforma da Previdência em discussão no Congresso.

Nesta segunda, 29, uma reunião no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de São Paulo, na Rua da Consolação, que tentava evitar a paralisação, havia terminado sem acordo. O desembargador Rafael Pugliese Ribeiro, vice-presidente judicial que, na audiência, determinou que o Metrô reajuste os salários dos metroviários com base no IPC-Fipe do mês de maio (4,46%). O sindicato dos metroviários pedia reajuste de 19%, com base no aumento de produtividade dos últimos cinco anos.

Ribeiro também havia determinado que, em caso de greve, os metroviários mantivessem 70% do pessoal em serviço nos horários de pico (das 7h às 19 e das 17h às 19h) e 50% nos demais horários. O Metrô funciona das 4h40 à meia-noite.