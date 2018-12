Funcionários da Prefeitura promovem Natal Solidário para crianças com deficiência

IMG_5450 (Copy)

Servidores da Subsecretária dos Direitos Humanos promoveram pelo segundo ano consecutivo uma confraternização diferente. Em vez de fazerem o tradicional amigo secreto entre os funcionários da subsecretaria, eles promoveram uma confraternização com crianças da Associação Renasce uma Nova Esperança. Cada servidor comprou um brinquedo para entregar a uma das crianças assistidas pela instituição. A entrega aconteceu na tarde desta segunda-feira (17), com a presença do prefeito Marquinhos Trad.

Mãe da pequena Júlia, de 11 anos, Jaqueline Marta da Silva, comemorou a ação. “É muito importante, você vê o sorriso das crianças, a alegria deles vendo o Papai Noel, recebendo os presentes. Lá fora, muitas vezes, eles são discriminados, e aqui não, aqui eles recebem atenção, carinho e isso é muito importante”, disse.

Esta é a intenção, contou o prefeito Marquinhos Trad. “Nada é mais importante que ver o sorriso nas crianças. Sabemos as dificuldades que cada um enfrenta, e essa ação é uma forma de trazer alegria para as pessoas”, afirmou.

O subsecretário de Direitos Humanos, Ademar Vieira Junior, contou que ano passado a Subsecretaria atendeu a Afragel, que trabalha com crianças que vivem e convivem com o HIV.

“Esse ano estamos atendendo aqui a entidade Renasce uma Nova Esperança, que atende crianças com microcefalia e crianças com deficiência. A importância desta ação é ver a alegria delas. E isso vai ao encontro do trabalho da Prefeitura, que é fazer uma gestão mais humanizada”, frisou.

Funcionário da subsecretaria, o assessor de Planejamento e Projetos, Fernando dos Santos Pereira, disse que a ação os ajuda a cumprir o papel de promoção dos Direitos Humanos, tornando o Natal das crianças mais feliz.

Já a servidora Ivonete Pereira da Silva falou que em vez ao levar presentes às crianças, eles levam amor e alegria. “Trazemos os presentes, a nossa alegria, brincamos com as crianças que é o melhor que temos a oferecer”, disse.

Gerente administrativa da Associação Renasce uma Nova Esperança, Iris Moreira Mota, agradeceu a ação e o reconhecimento em tornar a associação em Centro DIA.

“Nosso sentimento é de gratidão. Gratidão a Deus pela oportunidade, gratidão a Deus por enviar pessoas do bem, que reconhecem o nosso trabalho. A nossa instituição está fazendo 11 anos e este ano nos tornamos um Centro DIA com a ajuda da Prefeitura e de vários amigos que entenderam que a nossa instituição é idônea e realizamos esse trabalho com muita dedicação”, finalizou.