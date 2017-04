Funcionários da maternidade participam de treinamento em acolhimento e classificação de risco

Os funcionários da maternidade da Santa Casa de Campo Grande, localizada no terceiro andar do prédio, estão participando do treinamento “Oficina de qualificação em acolhimento e classificação de risco em obstetrícia” que teve início no dia 18 de março com o tema “Política Nacional de Humanização”. O segundo módulo teve início no dia 29 de março e termina nesta quarta-feira (5), onde os participantes entendem sobre o Protocolo de classificação de risco em obstetrícia. O terceiro módulo será o processo de trabalho nas portas de entrada de urgência e emergência em obstetrícia.

Segundo a chefe de enfermagem da ginecologia e obstetrícia, Viviane Cardoso, o objetivo do treinamento é qualificar os profissionais que atuam nas portas de entrada dos serviços de urgência e emergência obstétrica, para implantar a classificação de risco conforme manual de acolhimento e classificação de risco em obstetrícia do Ministério da Saúde.

“Percebe-se que os colaboradores estão abertos as mudanças e são preocupados em prestar assistência humanizada as pacientes e seus acompanhantes, fato este que é visível na participação dos colaboradores nas oficinas a qual acontecem fora do horário de trabalho, sábado e domingo e período noturno”, afirma Viviane.

Cerca de 24 profissionais entre técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, recepcionistas, ascensoristas e portarias, participam da capacitação. São responsáveis pelo treinamento a Escola de Saúde Pública, Dr. Jorge David Nasser, por meio do Núcleo de Educação Permanente em Gestação a Atenção à Saúde em parceria com a coordenação da chefia médica de enfermagem da obstetrícia.

Classificação de Risco

Protocolo de Classificação de Risco é uma ferramenta de apoio à decisão clínica que tem como propósito a pronta identificação da paciente crítica ou mais grave, permitindo um atendimento rápido e seguro de acordo com o potencial de risco, com base nas evidências científicas existentes.

Baseia e orienta uma análise sucinta e sistematizada que possibilita identificar situações que ameaçam a vida, bem como organizar as diversas demandas das usuárias e promover respostas mais adequadas. O acolhimento na porta de entrada dos hospitais e das maternidades assume peculiaridades próprias às necessidades e demandas relacionadas ao processo gravídico. O desconhecimento e os mitos que rodeiam a gestação, o parto e o nascimento levam, muitas vezes, à insegurança e à preocupação da mulher e seus familiares.

A falta de informação clara e objetiva, mesmo quando a gestante é acompanhada no pré-natal, é um dos fatores que faz com que ela procure os serviços de urgência e maternidades com frequência. O acolhimento da mulher e acompanhante tem função fundamental na construção de um vínculo de confiança com os profissionais e serviços de saúde, favorecendo seu protagonismo especialmente no momento do parto.

