Funcionários da Funsat participam de treinamento com equipe do Ministério do Trabalho

A Agência Municipal de Empregos da Fundação Social do Trabalho (Funsat) paralisará temporariamente o serviço de atendimento ao público de 07 a 11 de agosto para treinamento dos funcionários com a equipe do Ministério do Trabalho.

Estarão suspensos os serviços de cadastro do trabalhador e encaminhamento às vagas abertas, habilitação do seguro-desemprego e emissão de CTPS – Carteira de Trabalho. Os demais serviços, como atendimento ao Proinc, orientação sobre qualificação profissional e serviços administrativos, permanecerão normais.

Serão capacitados 35 funcionários que realizam os serviços técnicos da intermediação de empregos e seguro-desemprego da Agência. O treinamento objetiva capacitar os agentes públicos sobre as boas práticas e qualidade no atendimento oferecido à população.

Durante o encontro, a equipe receberá novas instruções sobre as vantagens do aplicativo móvel “Sine Fácil”, desenvolvido pela Dataprev, com o objetivo de facilitar a busca de vaga de emprego de acordo com o perfil do trabalhador, de forma prática e rápida. Com o novo dispositivo, o trabalhador poderá agendar entrevista com o empregador, acompanhar a situação do benefício do seguro-desemprego e acessar outros serviços de seu interesse.

Para o diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, a capacitação continuada dos servidores beneficiará os atuais e os novos trabalhadores que utilizam os serviços do sistema público de empregos. “Valorizamos a aprendizagem continuada dos nossos colaboradores, pois todos ganham com essa iniciativa, principalmente a população, que utiliza os nossos serviços”, salienta.

A Funsat solicita a compreensão de todos e esclarece que os trabalhadores que necessitarem dos serviços de emissão da Carteira de Trabalho e emissão do seguro- desemprego poderão agendar atendimento pelo endereço eletrônico: http://saaweb.mte.gov.br ou pelo atendimento telefônico “Alô Trabalhador”no número 158.

O atendimento retornará no dia 14, em horário normal, das 07h às 17h.

A Funsat está localizada à Avenida Eduardo Elias Zahran, 1581 – Jd. TV. Morena – Mais informações: 3314 5096.

Veja Também

Comentários