Funcionário de lanchonete esfaqueia colega no shopping Ibirapuera

Um funcionário de uma lanchonete esfaqueou um colega na tarde desta sexta-feira, 15, no Shopping Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. Segundo o shopping, o agressor pegou uma faca e atacou o colega dentro do estabelecimento da rede de fast food The Steak Factory, localizado na praça de alimentação.

O ataque ocorreu entre 14h50 e 15h, de acordo com o shopping. O agressor tentou fugir, mas "os agentes de segurança do shopping agiram rapidamente e o imobilizaram até o momento da chegada da equipe da polícia", informou, em nota o Shopping Ibirapuera.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital São Paulo, onde, segundo funcionário da lanchonete, passava por cirurgia nesta sexta. O estado de saúde não foi divulgado. Já o agressor foi detido, de acordo com The Steak Factory.

A rede de lanchonetes informou, ainda, que presta assistência à vítima e aos familiares, e que o caso será investigado pelas autoridades. Segundo o shopping, o local foi isolado imediatamente e o estabelecimento vai colaborar com as investigações.

