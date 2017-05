Funcionário da CET-Rio e motorista de ônibus são baleados na Avenida Brasil

Um funcionário da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio) e um motorista de ônibus foram baleados na Avenida Brasil nesta sexta-feira, 19. Os dois foram vítimas de criminosos que faziam um arrastão na via, na altura do bairro de Santíssimo, na zona oeste da capital. Os nomes das vítimas não foram ainda divulgados.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, os homens armados conseguiram fugir em um carro roubado. O agente da companhia foi atingido por três tiros e levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. O funcionário, que teria sido confundido pelos suspeitos com um policial, não corre risco de morrer. As investigações estão a cargo pela 34ª Delegacia de Polícia (Bangu).

