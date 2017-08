Funcionária pública mata o pai a pauladas em Praia Grande, no litoral de SP

Após jogar gasolina na filha e tentar enforcar os filhos, o pedreiro João Francisco de Pinho, de 49 anos, foi morto a pauladas na noite deste sábado, 5, em Praia Grande, no litoral sul de São Paulo. A autora do crime foi a filha do pedreiro, Tamires Menezes de Pinho, e 23 anos. Ela responderá em liberdade.

De acordo com informações da polícia, Pinho foi à casa da filha, na manhã de sábado, para buscar o caçula, de três anos. No dia anterior, a mulher do pedreiro havia registrado boletim de ocorrência contra ele por agressão.

Impedido de levar o menino, o pedreiro jogou gasolina na filha e fugiu quando a Policia Militar foi acionada, mas voltou por volta de 19h15 armado com um facão e partiu para cima da jovem.

Contido por outros filhos que estavam na residência, Pinho tentou enforcar um deles, Fabrício Menezes de Pinho, 22. Neste momento, Tamires pegou um pedaço de madeira e desferiu golpes na cabeça do pai. A própria jovem chamou a polícia e se entregou sem resistência.

Funcionária pública concursada de Praia Grande, a jovem trabalha para a Secretaria de Serviços Urbanos, é mãe de três filhos e tem residência fixa. O advogado Thiago Rodrigues, que defende Tamires, sustenta que a moça agiu em legítima defesa.

Veja Também

Comentários