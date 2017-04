Funcionária é atingida por bala perdida dentro de creche na zona norte do Rio

Uma funcionária foi baleada dentro da sala de aula de uma creche na manhã de segunda-feira, 17, na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio. A notícia foi comunicada pelo secretário municipal de Educação, Cesar Benjamin, na manhã desta terça-feira, 18. Segundo ele, no momento da ação, a mulher carregava uma criança no colo no Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) Chanceler Willy Brandt.

"Ontem, uma funcionária nossa foi baleada dentro de uma escola. Já foi medicada e está bem. Demos muita sorte: ela estava com uma criança no colo. O tiro a pegou de raspão e não atingiu a criança. Não havia polícia na área. Foi conflito entre bandidos. Vou visitar a escola", escreveu em seu perfil no Facebook.

Apesar de o secretário ter dito que não havia polícia na área, a assessoria da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Jacarezinho informou que policiais foram atacados por bandidos na região, no momento da ação. Eles faziam patrulhamento em uma localidade da favela conhecida como Fundão.

De acordo com a Polícia Militar, após fazer o registro sobre o confronto na 25ª Delegacia de Polícia (Engenho Novo), os policiais foram informados que uma funcionária de uma escola local havia sido ferida de raspão. Ela foi atendida no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.

