Funcionamento de linha de trem em SP será normalizado apenas na quinta-feira

O funcionamento da linha 7 Rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), entre as estações Perus, Caieiras, Franco da Rocha, Baltazar Fidélis e Francisco Morato, deverá ser normalizada apenas na quinta-feira (26). A linha férrea dessa área foi afetada por um deslizamento de terra na última sexta-feira (20) e o funcionamento parcialmente interrompido.

De acordo com a CPTM, de sexta-feira até hoje já foram removidos 170 caminhões de terra do local do deslizamento. Os técnicos se concentram agora em recompor os sistemas de fibras óticas, telecomunicação, sinalização e rede aérea do sistema de energia de alimentação dos trens.

Desde sexta-feira, as composições estão circulando apenas em uma das vias entre as estações Perus e Caieras. Por isso, os trens operam com intervalo maior, aumentando a espera para os passageiros. Ônibus extras foram colocados à disposição pelo Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese).

