Funasa repassa a Fátima do Sul parcela para financiamento de rede de esgoto

A Fundação Nacional de Saúde (Funasa), por meio da Superintendência Estadual no Mato Grosso do Sul (Suest/MS), liberou na última sexta-feira, 10, o valor de R$ 886.285,12 (TC/PAC 172/12) referente a terceira (e última) parcela do financiamento para obras de saneamento de Fátima do Sul, cujo valor total soma a ordem de R$ 2.954.283,75, oriundas do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) do Governo Federal.

Com esse recurso proveniente da Funasa e contrapartida do governo do estado, o município garante a seus habitantes ampliação do sistema de esgotamento sanitário, constituído por 27.620,12 metros de rede coletora e 1.506 ligações de esgoto, beneficiando, respectivamente, o mesmo número de famílias.

"Esses repasses garantem o bem-estar da comunidade, melhores condições de saúde, promovidos pelo tratamento do esgoto no município, o que reflete, também, na preservação do meio ambiente", afirma o superintendente da Funasa no Mato Grosso do Sul, Marco Aurélio Santullo.

De acordo com o supervisor de Termo de Compromisso entre Funasa e governo de MS, o engenheiro da Suest/MS Daniel Silva, as atividades estão com percentual de execução em 70%, sendo realizadas de forma satisfatória e a previsão de conclusão é para outubro deste ano.

Fátima do Sul possui uma população de cerca de 18 mil habitantes (IBGE 2000) e está localizado a sudoeste de Mato Grosso do Sul, distante 215 Km da capital, Campo Grande.

Veja Também

Comentários