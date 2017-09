Funasa investe meio milhão em água para assentamentos de MS

A superintendência estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em Mato Grosso do Sul (Suest/MS), realizou na manhã desta segunda-feira, 11 de setembro, a assinatura da ordem de serviço para início de obras de sistemas de abastecimento de água para assentamentos no município de Bodoquena, graças ao empenho e parceria do Presidente Rodrigo Sergio Dias e do diretor do Departamento de Engenharia de Saúde Pública (Densp), Ruy Gomide, no sentido de celeridade na liberação de recursos para a Suest/MS.

Os investimentos, oriundos de emenda parlamentar do senador Waldemir Moka, são da ordem de R$ 502.914,67, sob o instrumento nº 898/2013, que irão beneficiar: o assentamento Sumatra com um poço artesiano, um reservatório elevado de 10 metros cúbicos com uma rede de 3.466 metros de extensão com 12 ligações domiciliares, beneficiando 12 famílias. Já o assentamento Campina será favorecido com um reservatório elevatório elevado de 10 reservatório elevado de 10 m³, uma rede de 1.243 ligações, 11 ligações domiciliares, beneficiando 11 famílias e o assentamento Canaã irá receber um reservatório elevado para garantir água de qualidade a 37 famílias residentes na localidade, totalizando investimentos na ordem de R$ 502.914,67.

O prefeito de Bodoquena, Kazuto Horii, comemora essa conquista para os assentamentos de seu município: “sem a água ninguém vive e nós precisamos ajudar os assentados da região para que consigam ter uma saúde de melhor qualidade. Sou muito grato à Funasa e ao senador Moka por essa oportunidade”.

Para o superintendente Marco Aurélio Santullo, o objetivo é promover o acesso a água de qualidade para as comunidades rurais do MS, garantindo condições de saúde e diminuindo o risco de doenças de veiculação hídrica, seja por recurso direto ou emenda parlamentar. “Nosso grande compromisso é promover o bem-estar da comunidade sul-mato-grossense”, finaliza.

Também nesta segunda-feira, foi assinado o termo de doação nº 19/2017 ao município de Ribas de Rio Pardo, seguindo o princípio da economicidade no serviço público, no qual objetos que não atendam mais ao desempenho esperado pela instituição de origem deverão ficar vinculados à destinação de interesse social, a Fundação Nacional de Saúde. Na ocasião foi transferido, sem ônus para a doadora, um veículo utilitário, que foi recebido pelo prefeito Paulo Tucura e que será utilizado em programas do SUS naquele município.

Participaram da cerimônia as seguintes autoridades: Senador da República, Waldemir Moka; o ex-governador do Mato Grosso do Sul, André Puccinelli; deputado federal Carlos Marum; Superintendente do Incra/MS, Humberto Maciel; prefeito de Bodoquena, Kazuto Horii; Vivian Cruz, Secretaria do Meio Ambiente de Bodoquena; Paulo Tucura; prefeito de Ribas do Rio Pardo; além de vereadores dos municípios, assessores parlamentares e servidores da Suest/MS.

Veja Também

Comentários