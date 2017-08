Funasa em MS realiza doações a entidade de crianças carentes em Campo Grande

Colaboradores da Suest/MS e funcionários do projeto no ato da entrega das doações / Divulgação

No último sábado (29), colaboradores da superintendência estadual da Funasa em Mato Grosso do Sul (Suest/MS), realizara ato de entrega de roupas arrecadadas na campanha do agasalho organizada na instituição para o Lar Espírita Caravana de Luz, situado no bairro Dom Antônio Barbosa, um dos mais carentes de Campo Grande.

A ação foi desenvolvida na superintendência da Funasa no período de 20 a 28 de julho, aonde foram arrecadas mais de 300 peças doadas pelos colaboradores do órgão, entre elas, casacos, cobertores, roupas infantis, roupas masculinas e femininas, sapatos e também alimentos, os quais foram ofertados às crianças e frequentadores do projeto social.

O projeto tem como finalidade de desenvolver iniciativas que visam à proteção de crianças e moradores de diversos bairros da capital, entre eles, está o Dom Antônio Barbosa. No local é feito um trabalho social com crianças, que recebem orientações no reforço escolar, recreação, assistência social e também evangelização, durante vários dias da semana. No sábado a instituição oferece sopa e pão aos moradores do bairro, após reunião onde muitas famílias buscam apoio da entidade.

“Ficamos muito agradecidos com iniciativas como essa da Funasa. O projeto é mantido com doações, mas muitas vezes desembolsamos nossos próprios recursos para manter o atendimento às crianças e muitos adultos que nos procuram”, afirma a presidente do projeto Malvina Reate. Segundo ela, a entidade necessita de todo tipo de ajuda, não só de auxílios como vestes e alimentos, mas outros tipos de doações e parcerias, além de atendimentos médicos e odontológicos para as cerca de 50 crianças que frequentam o espaço social.

Para a colaboradora da Suest/MS e uma das coordenadoras da campanha, Cleonice Pereira da Silva, que participou da entrega das doações, “o trabalho com as crianças é lindo, me deixou motivada, pois necessitam muita de ajuda. Ali encontram auxílio na educação e também na alimentação, como pudemos observar. Eu gostaria de ajudar mais, com certeza”, afirma.

A substituta eventual do superintendente da Funasa em Mato Grosso do Sul, Laura Candido, afirma que além das ações de saneamento e saúde ambiental que a Fundação realiza, promovendo qualidade de vida à população, “ações de responsabilidade social como essa levam conforto a pessoas que realmente precisam. Sempre faremos o possível para ajudar, produzindo esse tipo de iniciativa no ambiente de trabalho”.

Segundo a organização da campanha na Suest/MS, pretende-se realizar uma nova arrecadação, dessa vez para o Natal.

Os interessados em realizarem mais doações e conhecerem sobre o projeto Lar Espírita Caravana de Luz, poderão obter informações pelo telefone 3384-1934 ou também comparecerem à rua Adelaide Maia de Figueiredo n° 1381, no bairro Dom Antônio Barbosa, Campo Grande/MS.

