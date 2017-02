Fumacê contra o mosquito Aedes chega a 12 bairros nesta quinta-feira

Portas e janelas devem ser abertas no momento em que o fumacê estiver passando / Divulgação

O combate ao mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, zika e chikungunya – será reforçado em 12 bairros de Campo Grande nesta quinta-feira (2) através da borrifação a Ultra Baixo Volume – popular fumacê. Os trabalhos ocorrem de 16 às 22 horas nos bairros Jardim Paulista, Alves Pereira, Popular, Indubrasil, Santo Antônio, Aero Rancho, União, Planalto, Santo Amaro, Santa Fé, Novos Estados e Nova Lima.

Segundo o responsável pela coordenadoria de controle de endemias vetoriais da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Elias Guimarães, seis equipes fazem o chamado bloqueio com a aplicação de inseticida nos bairros com índices altos de infestação do Aedes.

Devido às chuvas, o trabalho do fumacê ficou limitado nos últimos dias, mas foi retomado esta semana com uma maior cobertura.

Guimarães lembra que as pessoas precisam abrir portas e janelas no momento em que o fumacê estiver passando em frente as casas para que o inseticida tenha maior efetividade e adentre às residencias.

O coordenador reforça ainda que a população precisa ficar atenta e auxiliar no combate ao Aedes, limpando os quintais e eliminando potenciais criadouros do mosquito.

