Fujimori está com a saúde debilitada, diz médico particular

Condenado a 25 anos de prisão por crimes contra humanidade e corrupção, o ex-presidente do Peru Alberto Fujimori, de 80 anos, apresenta uma série de problemas cardíacos e passa por exames. Segundo seu médico particular, Alejandro Aguinaga, o estado de saúde do político é delicado e segue monitorado.

De acordo com o médico, o período de festas de fim de ano será em alerta. Aguinaga afirmou ainda que Fujimori sofre de anemia.

O ex-presidente espera que a Sala Penal Especial da Corte Suprema de Justiça defina sobre o recurso, impetrado pela defesa, em favor da manutenção do indulto concedido ano passado pelo então presidente da República, Pedro Paulo Kuczysnki.

Na espera pela pela decisão, Fujimori permanece internado na Clínica Centenário, onde está desde de outubro, quando foi transferido por causa de um descompensação em casa.

*Com informações da Andes, agência pública de notícias do Equador