Fugindo do calor, brasilienses lotam Parque da Cidade no Dia da Criança

Brincadeiras, piquenique e muita diversão marcaram as comemorações do Dia da Criança em Brasília. As famílias aproveitaram o feriado desta quinta-feira (12) para comemorar a data no Parque da Cidade. Diante da onda de calor que assola a cidade, o local, um dos mais frequentados e Brasília, "ferveu" com tanta energia.

Desde o início da manhã, fugindo do calor, as pessoas buscavam estender suas toalhas na sombra. Enquanto isso, as crianças, donas da festa, descobriam a melhor maneira de gastar energias. Bicicletas, bolas, patins, skates, balões e toda sorte de brincadeiras as ajudavam nesta tarefa.



Patrícia Chagas, de 9 anos, disse que o parque é um bom lugar para fazer novas amizades. Juntas, Patrícia e sua mais recente amiga, Olívia Simão, de 8 anos, aproveitaram para brincar no foguetinho, um dos mais disputados do parque. "É legal, fica mais fácil se divertir quando a gente encontra outras crianças”, disse Patrícia.

Pelo sexto ano, o parque foi escolhido para a edição do PicniK 12 de Outubro – evento que une o Dia da Criança e o aniversário do parque em uma mesma festa. Ao lado da esposa e dos três filhos, o funcionário públco Fancinei Arruda, de 37 anos, tentava conseguir uma sombra em meio a um mar de toalhas.

Francinei até tentou chegar mais cedo, mas não conseguiu. “Como são três crianças, não conseguimos nos organizar para sair mais cedo”, justificou. “Mas já conseguimos uma sombrinha e vamos ficar aqui até o final da tarde”, acrescentou, enquanto brincava de bola com Gabriel, de 7 anos, e o caçula, Arthur, com apenas 1,5 ano.

Para Francinei, a data de hoje ajuda a ficar mais perto dos filhos, diante de um dia a dia atribulado. Ele observou, porém, que, nos últimos tempos, as notícias sobre o Dia da Criança tem focado mais o consumo e menos as relações familiares. “Tem o lado do marketing, do consumo, mas, pelo menos representa um dia especial para as crianças. Na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo de manter esses momentos de brincadeira juntos”, disse.



É um dia alegre, e a gente procura tornar mais leve para as crianças”, acrescentou a companheira de Francinei, Amanda Brandão, ao lado da irmã mais velha das crianças, Nathalia, de 14 anos.

Altas temperaturas



Mas não foi só a diversão que mobilizou a criançada. Diante, do aumento da temperatura na cidade, que, na segunda-feira (9) atingiu a temperatura mais alta do ano: 32,3 ºC, a criançada tomou conta dos chuveiros instalados no parque.

Caio da conceição Almeida, de 10 anos, ao lado da irmã Giuliana, de 7, refrescavam-se em uma das duchas para aplacar o calor de mais de 32ºC. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o recorde pode ser quebrado amanhã (13). De acordo com o Inmet, a temperatura pode chegar a 33ºC na sexta-feira.

“A água está muito fria, mas o gelado da água é melhor que o calor, respondeu Caio, ao ser perguntado sobre o que era melhor. “É fria, mas está bom”, sorriu a irmã.

A mãe dos dois, Hérica da Conceição Almeida, que trabalha com faxina, disse que aproveitou o feriado para passear com as crianças. "Estou de folga e vim com meus filhos e esposo aqui para o parque. É muito bom ver as crianças contentes”.

Além do Parque da Cidade, vários locais da cidade concentram atividades para as crianças. Um exemplo é a Torre de TV, onde ocorre o Circuito Cultural de Dança Afro-Brasileira, da Fundação Cultural Palmares. A iniciativa tem o objetivo de resgatar a história e promover as manifestações artísticas da dança afro-brasileira e revelar talentos locais.

A festa do Dia da Criança será garantida com muitos brinquedos infláveis, apresentações de dança, palhaços, tambores de cozinha; aulas de zumba e fit dance, e, claro, pipoca e algodão doce à vontade. Às 17h, será a vez do cantor baiano Reinaldinho (ex-Terra Samba) comandar a festa com muito axé.

Veja Também

Comentários