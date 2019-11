Frutas da estação são destaque em gôndolas da Capital

Essenciais para nosso organismo, o ideal é que sejam consumidas todos os dias - Foto: Divulgação/Assessoria

Os meses de novembro e dezembro trazem novas cores e sabores. Isso porque são nesses meses que frutas como abacaxi pérola, acerola, caju, jabuticaba, kiwi, manga, mexerica, morango, nêspera e pêssego estão mais presentes nas gôndolas de atacarejos e mercados da capital. O diferencial, além de trazer mais saúde na alimentação, é que aproveitar as frutas da estação pode representar mais economia no bolso, já que em função da boa oferta, os preços são menores que em outras épocas do ano.

“Estamos em plena Primavera, estação conhecida pelas flores e por uma grande safra de frutas variadas, fornecendo uma dieta enriquecida em vitaminas, antioxidantes e minerais”, aponta a nutricionista do Fort Atacadista, Gláucia Stasiak. Outras frutas bem conhecidas desse período são banana-nanica e prata, laranja lima, pera, maçã fuji e gala, mamão formosa e havaí, cereja, maracujá, melão e tangerina.

Gláucia explica que como nesta época do ano, em que os dias quentes começam a aparecer e ficam por mais tempo, as frutas são ainda mais eficazes para melhorar a saúde, “mantendo a hidratação do corpo em dia e ingerindo alimentos nutritivos e cheios de vitaminas”. Em virtude da grande quantidade de benefícios atribuídos às frutas, recomenda-se que uma pessoa faça a ingestão de 5 a 9 porções de vegetais e frutas por dia. “Um baixo consumo de frutas está relacionado com o aumento do risco de desenvolver problemas cardiovasculares e alguns tipos de câncer”, alerta a nutricionista.

Essenciais para nosso organismo, o ideal é que sejam consumidas todos os dias. Durante todo o dia, elas podem ser incluídas nas principais refeições. “Uma boa ideia é comer no café da manhã, beber sucos naturais, combinar as frutas com saladas ou mesmo levar uma fruta para a escola ou trabalho, para os intervalos”, diz.

Outra dica para quem busca economia é que quase todas as frutas podem ser congeladas, exceto a banana e a pera. As frutas têm características próprias e precisam de tratamento diferenciado para que possam ser preservadas, mas seguindo algumas dicas dá para mantê-las no freezer por um bom tempo. “Caso queira congelar ao natural, lave em água fria, descasque e embale. O tempo de conservação é, em média, de 4 a 6 meses. Caso seja em forma de polpa, deve-se descascar, tirar as sementes e bater no liquidificador. Com as frutas que escurecem basta adicionar limão”, ensina.

