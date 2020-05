Frio intenso se mantém neste início de semana no Estado

Os termômetros podem registrar neste dia mínima de 4°C e máxima de 26°C, com tendência a ligeira elevação. - (Foto: Mabel Pimentel)

A frente fria que atingiu Mato Grosso do Sul no último fim de semana continua no Estado nesta segunda-feira (25.5). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estima céu claro com geada em pontos isolados ao amanhecer nas regiões sudoeste e sul.

Há possibilidade de geada fraca no centro-leste do Estado. Os termômetros podem registrar neste dia mínima de 4°C e máxima de 26°C, com tendência a ligeira elevação. A umidade do ar fica em estado de atenção, com índices variando entre 90% e 25%.

Confira no mapa as condições de tempo e temperatura previstos para Campo Grande e alguns municípios do Estado.