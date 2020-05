Frio dá uma trégua e máxima chega a 35°C nesta quarta-feira

Neste dia, a temperatura mínima poderá ser de 15°C e a máxima poderá chegar aos 35°C, com tendência a ligeira elevação. - (Foto: Chico Ribeiro)

A quarta-feira (20.5) em Mato Grosso do Sul será de tempo firme. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê céu parcialmente nublado a claro para as regiões norte e centro-oeste. Para as demais áreas, o tempo fica claro a parcialmente nublado.

A umidade do ar fica baixa durante a tarde, especialmente nas cidades da região sudeste e centro-leste do Estado com valores podendo variar entre 90% e 30%, considerado estado de atenção. Recomenda-se ingerir bastante líquido, umidificar ambientes e evitar aglomerações.

Confira no mapa as condições de tempo e temperatura para Campo Grande e algumas regiões do Estado.