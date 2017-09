Frigorífico retoma atividades e dá emprego a 600 trabalhadores em Paranaíba

Paranaíba (MS) – A semana começa mudando a rotina de centenas de famílias de Paranaíba. A reativação da planta do Frigorífico Marfrig no município devolveu o emprego a 600 trabalhadores. Eles compareceram cedo nesta segunda-feira (11) e, uniformizados, assistiram à rápida cerimônia de reinício das atividades de abate que trouxe ao Estado o CEO do Grupo Marfrig Global Foods, Martins Secco. E ouviram do executivo o agradecimento e reconhecimento pelos esforços para construir o que chamou de “momento de felicidade” após a dura decisão de fechar as portas. “Sem funcionários e pecuaristas a empresa não tem sentido”, resumiu Martins Secco.

O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, cumprimentou o empresário e parabenizou os funcionários e a cidade pelo importante investimento. Jaime frisou que os incentivos fiscais concedidos à empresa retornam à sociedade em forma de empregos e um futuro melhor para os 600 trabalhadores diretos e as centenas de pessoas que se beneficiam indiretamente de um empreendimento desse porte.

“Reabrir um frigorífico nesse cenário é um fato muito importante. Para o município de Paranaíba nós tínhamos a preocupação em gerar empregos. E para o produtor rural uma opção de vender o seu boi aqui no município. Temos certeza que, dados aos incentivos que foram concedidos, o frigorífico vai ampliar suas atividades e chegar logo, logo à plena capacidade”, disse o secretário.

A luta, agora, é recredenciar a planta para exportar carne. Antes de paralisar as atividades, em 2016, a unidade do Marfrig de Paranaíba vendia para a China, Hong Kong e Rússia. A capacidade diária de abate de 630 cabeças será alcançada gradativamente, assegura o gerente administrativo da empresa, Marcos Costa. Por enquanto, “até para testar os equipamentos”, serão abatidos 100 animais/dia.

Para o prefeito de Paranaíba, Ronaldo Miziara, a data precisa ser comemorada sobretudo pelos trabalhadores que reconquistaram seus empregos. Mais de 90% do quadro atual é composto por antigos colaboradores que ficaram desempregados quando a planta foi fechada, em junho do ano passado, na época arrendada pelo grupo Total S.A. “Eu peço que vocês valorizem seus empregos, porque é muito importante ter um emprego na situação atual. Nós fizemos nossa parte, o governo deu todo apoio possível, a Marfrig fez o investimento necessário. Agora cabe a cada trabalhador defender seu emprego atuando de maneira comprometida”, disse.

A cerimônia contou ainda com a presença do deputado estadual Beto Pereira, vice-prefeito de Paranaíba Elson Cesar Garcia, presidente do Sindicato Rural de Paranaíba Nilo Alves Ferraz, secretário municipal da Indústria e Comércio, Cláudio Agi; demais secretários, vereadores, empresários e representantes de entidades de classe, das polícias e outros órgãos e autarquias públicas.

Além da unidade de Paranaíba, o grupo Marfrig mantém em atividade outra unidade no Estado, a de Porto Murtinho, e tem feito importantes investimentos no país. Recentemente confirmou a reabertura das unidades de Ji-Paraná (RO) e Alegrete (RS), elevando para 16 o número de plantas em atividade em todo Brasil.

Fotos e texto: João Prestes/Semagro

