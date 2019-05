Frigorífico lança aplicativo para venda de gado por celular

Aplicativo está disponível na Apple Store e Google Play - Divulgação

A Friboi anunciou nessa quarta-feira o lançamento de um aplicativo de celular que permite ao pecuarista vender seus bois ao frigorífico via celular. Chamado de “Friboi Pecuarista”, o aplicativo está disponível na Apple Store e Google Play e pretende ser uma terceira via para a compra e venda de gado: um balcão digital.



“Estamos um passo à frente no trabalho de transformação do setor. Fomos pioneiros em mudar o processo de compra de gado com o Boi a Termo e a intensificar o uso de protocolos de classificação e remuneração das carcaças. Agora, levamos o relacionamento e os nossos serviços para a palma da mão do produtor”, afirma, em nota, Renato Costa, presidente da Friboi.



As outras duas modalidades para a compra e venda de gado atualmente são o mercado físico (vendas a balcão ou mercado spot) e a termo, quando o animal é negociado pelo pecuarista diretamente com o frigorífico, determinando um preço e data para o abate. No caso do aplicativo, o produtor poderá fazer a sua oferta diretamente à Friboi e acompanhar os preços que estão sendo pagos pela companhia naquele dia.



“A plataforma traz segurança, democratiza o acesso para pecuaristas de diferentes portes e dá ainda mais transparência a todo o processo, com informações em tempo real”, afirma Costa. Após a efetivação da venda, o pecuarista pode acompanhar todas as etapas do negócio, do embarque ao abate (pesagem, tipificação e Farol da Qualidade das carcaças). Também tem acesso a relatórios de faturamento e histórico dos lotes negociados.



Ainda de acordo com comunicado da Friboi, as transações realizadas via aplicativo seguirão a Política de Compra Responsável de matéria-prima da empresa. “Estamos evoluindo a cada dia com novos sistemas que melhoram a cadeia de produção e que nos ajudam a entregar produtos de ainda mais qualidade na mesa do consumidor”, diz Costa.