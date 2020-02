Frentes de serviços em obras, ações de saúde e lazer seguem intensas neste sábado e domingo

Nem mesmo no fim de semana a prefeitura de Campo Grande interrompe a execução de reparos, obras, manutenções e demais serviços pela cidade. A programação segue intensa neste sábado e domingo, com ações em todas as regiões, principalmente nas áreas da saúde e infraestrutura urbana.

E quem acompanha de perto os trabalhos é o prefeito Marquinhos Trad, que abriu sua agenda neste sábado na UBSF Jardim Paradiso, no Bairro Vila Nasser, onde junto com outras 70 unidades de saúde realiza das 7h às 17h o Dia D da campanha contra o Sarampo. A campanha, que segue até o dia 13 de março, é voltada para o público infanto-juvenil com idade de cinco a 19 anos.

A dona de casa Creonice Henrique de Almeida, 30 anos, aproveitou o dia de hoje para levar três dos cinco filhos com idade entre 5 e 12 anos para serem imunizados com a vacina tríplice viral (caxumba, rubéola e sarampo).

“Não dá pra brincar com a saúde não! O Dia D é importante, pois a gente aproveita que não tem trabalho de casa ou até mesmo quem trabalha fora na maioria das vezes só tem expediente até meio-dia no sábado, além do fato das crianças não irem pra escola nesse dia, e dá para trazê-las ao posto. Não tem desculpa para não proteger os filhos”, defende a moradora do Bairro Nossa Senhora das Graças.

Já no Hospital de Câncer Alfredo Abrão acontece hoje e amanhã mais um mutirão para zerar a fila de pacientes que, por anos, aguardam o procedimento de radioterapia. Em Campo Grande eram 70 pacientes na espera e o número já foi zerado, ou seja, a parceria da Prefeitura com o HCAA conseguiu atender todo o público que precisava do procedimento, capaz de combater diversos tipos de câncer.

Infraestrutura

Com 76% do recapeamento pronto, a obra na Bandeirantes deve terminar em 30 dias. As equipes seguem a todo vapor naquela região, que recebe recapeamento em todos os seus 3,8 km de extensão, conforme o planejamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep). O cronograma, segundo o secretário Rudi Fiorese, pode ser antecipado, caso as condições climáticas permitam. Concluído o recapeamento e o piso rígido onde serão instaladas as 7 estações de pré-embarque, a etapa seguinte será implantar a nova sinalização que já foi licitada.

Neste sábado, equipes da empreiteira responsável pela obra estão trabalhando na execução de remendos, construção de meio-fio e recebem apoio da Energisa, distribuidora de energia elétrica, que já começou a remover postes da rede elétrica que estavam no traçado da faixa reservada ao corredor de ônibus. Na próxima semana será feita a remoção do asfalto antigo (a fresagem) de um trecho de mais 900 metros e, até a sexta-feira (21), a faixa destinada ao transporte coletivo estará pronta perto do Terminal Bandeirantes, que também está sendo reformado.

Conforme levantamento da Sisep, do projeto previsto para a Avenida Bandeirantes, 90% da drenagem está pronta; além de 70% do pavimento rígido nos locais onde haverá estação de pré-embarque e também concluído cerca de 90% do serviço de calçamento, que foi refeito.

Além das obras na Bandeirantes, a Prefeitura mantém uma série de serviços neste sábado, entre eles a continuidade do recapeamento da Avenida Salgado Filho (trecho de 1,4 km entre as avenidas Eduardo Elias Zahran e Fábio Zahran).

Prossegue hoje as obras de drenagem no corredor de transporte da Rua Bahia, com a implantação de tubulação na Rua Amazonas.

Já o trabalho do tapa buraco tem continuidade com equipes nas sete regiões urbanas da cidade. Na região do Centro estão programados serviços na Rua dos Barbosas, Orfeu Bais e na Travessa Pires de Matos. No Imbirussu, a programação abrange ruas do Bairro Santo Amaro. No Lagoa, serão feitos reparos no pavimento das ruas Antônio Abdo, General Camilo Gil, Rodolfo Andrade, Campos Sales, Vital Brasil e Rua da Pátria. Na 14 de Julho, no trecho revitalizado, acontece a manutenção semanal de rotina.

Educação

O fim de semana é de continuidade das entregas de uniformes escolares nas unidades da Rede Municipal de Ensino. Equipes da Secretaria Municipal de Educação (Semed) estão desde as primeiras horas deste sábado (14) no galpão onde estão armazenados os itens, fazendo o carregamento para a distribuição nas escolas.

Hoje foi a vez das escolas municipais Doutor Eduardo Olímpio Machado, Santos Dumont, João Evangelista Vieira de Almeida, Professor Nelson de Souza Pinheiro, Frederico Soares, Osvaldo Cruz, Professor Ernesto Garcia de Araújo e Consulesa Margarida Maksoud Trad receberem nova remessa dos itens.

Agenda Cultural e de Esporte e Lazer

O Carnaval começa cedo para o tradicional bloco dos jornalistas, As Depravadas, que está reunida desde as 9 horas deste sábado no Bar do Zé, que fica no Calçadão da Barão, região central da cidade. O evento recebe apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

Ainda no ritmo de Carnaval, o Parque Jacques da Luz recebe a programação especial do Folia Movimenta Campo Grande, a partir das 16 horas de hoje (15).

O núcleo Indubrasil recebe também neste sábado (15), a partir das 17 horas, a edição do projeto cultural “Arte no Meu Bairro”. Nesta edição, que acontece na Rua Queixada esquina com a Rua Onça, se apresentam artistas de diversos segmentos musicais, da MPB ao forró, como Ronaldo Raimundo, Guilé, Alisson e Adonis e Laço de Ouro.

Os amantes de animais também têm espaço na administração pública de Campo Grande. Acontece neste sábado (15) mais uma edição da Feira de Adoção de Pets. Desde as 9 horas e até as 17h,cerca de 60 cães e gatos, filhotes e adultos, estarão disponíveis para adoção no Centro de Controle de Zoonozes (CCZ), que fica na Avenida Senador Filinto Müller, nº 1.601. O interessado em adotar um desses animais deve ter em mãos um documento oficial com foto, ser maior de 18 anos e estar ciente de suas obrigações com o animal, tanto nos cuidados com a saúde, quanto na segurança dele.

O esporte também é prioridade da administração municipal, que apoia todas as modalidades que buscam incentivar a população na prática de atividades físicas, sejam elas de competição ou recreativas. A prefeitura é uma das parceiras da Federação de Taekwondo de Mato Grosso do Sul, que neste fim de semana promove o Curso de Técnicas de Competição, com o Mestre Fábio Costa, aberto para faixas brancas à pretas, a partir dos 9 anos de idade. O evento acontece hoje e amanhã, sendo que neste sábado será das 8h às 16h e no domingo, das 08h às 12h, no teatro de arena do Horto Florestal.

No domingo (16), a partir das 17 horas, acontece o projeto Reviva Cultura, no prolongamento da Rua 14 de Julho, que estará fechada para trânsito de veículos das 8h às 23h, da Avenida Afonso Pena até a Rua Marechal Rondon. Os cruzamentos da Barão do Rio Branco e Dom Aquino também estarão fechados. O local receberá atrações culturais, gastronômicas, infantis e outras atividades programadas para receber as famílias campo-grandenses.